Новости Фото Федерация кикбоксинга России Итоги чемпионата России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком В чемпионате России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком приняли участие 176 спортсменов, более чем из 34 регионов.

Мужчины Весовая категория 51кг 1. Антон Салчак (р-ка Тыва) 2. Сергей Белик (Воронежская область) 3. Петр Васильев (р-ка Саха) 3. Шораан Ооржак (Санкт-Петербург)

Весовая категория 54 кг 1. Армен Арутюнов (Москва) 2. Николай Винокуров (р-ка Саха) 3. Тимур Нияязов (Омская область) 3. Чаян Монгуш (р-ка Тыва)

Весовая категория 57кг 1. Вадим Колтовский (р-ка Саха) 2. Денис Борисов (Новосибирская область) 3. Владислав Буянтуев (р-ка Бурятия) 3. Шамиль Абдуллаев (р-ка Дагестан)

Весовая категория 60кг 1. Тимур Надров (Москва) 2. Ибрагим Абдулмеджидов (р-ка Дагестан) 3. Хаваж-Багаудин Олигов (Москва) 3. Ахмед Муцольгов (Ставропольский край)

Весовая категория 63,5кг 1. Иван Авдеев (Волгоградская область) 2. Табриз Исмаилов (Волгоградская область) 3. Диер Абдуразаков (Алтайский край) 3. Рабадан Рабаданов (р-ка Дагестан)

Весовая категория 67кг 1. Янис Будагов (Волгоградская область) 2. Владислав Власенко (Рязанская область) 3. Азамат Мусин (р-ка Башкортостан) 3. Иван Семиглядов (Москва)

Весовая категория 71кг 1. Тургай Мамедов (Томская область) 2. Рим Юмагужин (Челябинская область) 3. Владислав Украинец (Пермский край) 3. Рустам Авилов (Челябинская область)

Весовая категория 75кг 1. Паша Авдалян (Рязанская область) 2. Степан Гулевич (Иркутская область) 3. Арсланали Магомедов (Москва) 3. Семен Соболев (Красноярский край)

Весовая категория 81кг 1. Денис Бурматов (Новосибирская область) 2. Амбарцум Хансамян (Кемеровская область) 3. Егор Мурзин (Санкт-Петербург) 3. Константин Бочкарев (Москва)

Весовая категория 86кг 1. Тамерлан Асланов (КБР) 2. Рамазан Баксанов (КБР) 3. Амир Альборов (КБР) 3. Денис Бочаров (Нижегородская область)

Весовая категория 91кг 1. Эльмар Гусейнов (Москва) 2. Дурсун Аширов (Тверская область) 3. Антон Салдин (Москва) 3. Гусейн Химелов (р-ка Дагестан)

Весовая категория +91кг 1. Кирилл Антонов (Москва) 2. Глеб Юрченко (Красноярский край) 3. Михаил Навальгев (Белгородская область) 3. Андрей Тумаков (Свердловская область)

Томский район Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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