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Россияне стали абсолютными победителями чемпионата мира по танцевальному спорту

Российские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата мира по танцевальному спорту в дисциплине "секвей", который проходил в Москве.





Дебютанты турнира Семён Хржановский и Елизавета Лыхина с композицией "Лебединая верность" стали победителями в европейской программе. Еще один российский дуэт Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда с номером "Аэрофлот" заняли второе место.





Финалисты чемпионата мира по секвею – европейская программа:

1. Semen Khrzhanovskiy - Elizaveta Lykhina (Россия)

2. Dmitry Pleshkov - Anastasia Kulbeda (Россия)

3. Matej Stec - Elena Popova (Словакия)

4. Vaclav Malek - Catharina Malek (Австрия)

5. Munteanu Alexander - Anna Sheedy (США)

6. Vit Domorad - Simona Tejcova (Чехия)

7. Aliaksandr Samosiuk - Yana Tudvaseva (Белоруссия)

8. Herbert Stanonik - Alina Soboleva (Австрия)





В латиноамериканской программе также первенствовали россияне. Действующие чемпионы мира Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева завоевали золото с номером "Джокер". Серебро у Антона Алдаева и Натальи Полухиной, которые выступили с композицией "Маэстро".





Финалисты чемпионата мира по секвею – латиноамериканская программа:

1. Fedor Poliansky - Dina Akhmetgareeva (Россия)

2. Anton Aldaev - Natalia Polukhina (Россия)

3. Artur Balandin - Anna Salita (Германия)

4. Maurizio Serra - Ilaria Fadda (Италия)

5. Igor Golovach - Michelle Angela Blank (США)

6. Aka Modebadze - Gvantsa Tsikhelashvili (Грузия)

7. Dmitry Marchenko - Anastasia Rybalko (Азербайджан)

8. Robin Matejka - Nicol Cupalova (Чехия)