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24.12.2019 17:02
Фото https://fdsarr.ru/
Россияне стали абсолютными победителями чемпионата мира по танцевальному спорту
Российские спортсмены завоевали четыре медали чемпионата мира по танцевальному спорту в дисциплине "секвей", который проходил в Москве. 

Дебютанты турнира Семён Хржановский и Елизавета Лыхина с композицией "Лебединая верность" стали победителями в европейской программе. Еще один российский дуэт Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда с номером "Аэрофлот" заняли второе место.

Финалисты чемпионата мира по секвею – европейская программа:
1. Semen Khrzhanovskiy - Elizaveta Lykhina (Россия)
2. Dmitry Pleshkov - Anastasia Kulbeda (Россия)
3. Matej Stec - Elena Popova (Словакия)
4. Vaclav Malek - Catharina Malek (Австрия)
5. Munteanu Alexander - Anna Sheedy (США)
6. Vit Domorad - Simona Tejcova (Чехия)
7. Aliaksandr Samosiuk - Yana Tudvaseva (Белоруссия)
8. Herbert Stanonik - Alina Soboleva (Австрия)

В латиноамериканской программе также первенствовали россияне. Действующие чемпионы мира Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева завоевали золото с номером "Джокер". Серебро у Антона Алдаева и Натальи Полухиной, которые выступили с композицией "Маэстро".

Финалисты чемпионата мира по секвею – латиноамериканская программа:
1. Fedor Poliansky - Dina Akhmetgareeva (Россия)
2. Anton Aldaev - Natalia Polukhina (Россия)
3. Artur Balandin - Anna Salita (Германия)
4. Maurizio Serra - Ilaria Fadda (Италия)
5. Igor Golovach - Michelle Angela Blank (США)
6. Aka Modebadze - Gvantsa Tsikhelashvili (Грузия)
7. Dmitry Marchenko - Anastasia Rybalko (Азербайджан)
8. Robin Matejka - Nicol Cupalova (Чехия)
9. Davide Corrodi - Maja Kucharczyk (Швейцария)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/24/111331.html
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