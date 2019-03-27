Новости Фото http://vftsarr.ru/, WDSF Communications Team @ Reinhard Egli Россияне завоевали две медали на первом этапе WDSF GRANDSLAM SERIES 2019 Российские спортсмены завоевали золото и бронзу на первом этапе международных соревнований по танцевальному спорту WDSF GrandSlam Series 2019, который проходил в Бухаресте (Румыния).

Обладателями золотых наград в латиноамериканской программе стали Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Еще один российский дуэт Андрей Гусев и Вера Бондарева стали четвертыми.

Евгений Мошенин и Дана Спицына завоевали бронзу в европейской программе. Также россияне Алексей Глухов и Анастасия Глазунова остановились на четвертой позиции. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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