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27.03.2019 21:43
Фото http://vftsarr.ru/, WDSF Communications Team @ Reinhard Egli
Россияне завоевали две медали на первом этапе WDSF GRANDSLAM SERIES 2019
Российские спортсмены завоевали золото и бронзу на первом этапе международных соревнований по танцевальному спорту WDSF GrandSlam Series 2019, который проходил в Бухаресте (Румыния).

Обладателями золотых наград в латиноамериканской программе стали Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Еще один российский дуэт Андрей Гусев и Вера Бондарева стали четвертыми.

Евгений Мошенин и Дана Спицына завоевали бронзу в европейской программе. Также россияне Алексей Глухов и Анастасия Глазунова остановились на четвертой позиции.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/27/111194.html
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