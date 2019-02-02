Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту пройдут в Москве

С 8 по 10 февраля 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Красногорск) пройдет I блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту.





В пятницу, 8 февраля, в 17:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований и определятся победители и призеры в дисциплине секвей в европейской и латиноамериканской программах.





9 февраля начнутся отборочные туры по двоеборью (европейская и латиноамериканская программы). В этот день пройдут выступления спортсменов чемпионата России среди взрослых и первенства России в возрастных категориях Юниоры-1, Юниоры-2, Молодежь.





10 февраля состоятся полуфиналы и финалы в двоеборье.





На Всероссийских соревнованиях выявлять сильнейших будут в латиноамериканской и европейской программах в возрастных категориях Юниоры-1 и Юниоры-2, а также только в европейской программе среди молодежи и взрослых.



