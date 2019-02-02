С 8 по 10 февраля 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Красногорск) пройдет I блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту.
В пятницу, 8 февраля, в 17:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований и определятся победители и призеры в дисциплине секвей в европейской и латиноамериканской программах.
9 февраля начнутся отборочные туры по двоеборью (европейская и латиноамериканская программы). В этот день пройдут выступления спортсменов чемпионата России среди взрослых и первенства России в возрастных категориях Юниоры-1, Юниоры-2, Молодежь.
10 февраля состоятся полуфиналы и финалы в двоеборье.
На Всероссийских соревнованиях выявлять сильнейших будут в латиноамериканской и европейской программах в возрастных категориях Юниоры-1 и Юниоры-2, а также только в европейской программе среди молодежи и взрослых.
Кроме того, в течение всех трех дней будет проходить чемпионат ФТСАРР. Свое мастерство в категории «Профессионалы» покажут спортсмены в латиноамериканской программе, дисциплине секвей (европейская и латиноамериканская программы). В категории «Сеньоры-1» также будет представлена латиноамериканская программа.