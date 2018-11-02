Российские танцоры стали победителями международных соревнований Russian Open DanceSport Championships (ROC)

Представители России завоевали медали международных соревнования по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships (ROC), которые проходили с 22 по 28 октября в Москве. В турнире принимали участие пары из 72 субъектов Российской Федерации и 35 стан мира.





Победителями в латиноамериканской программе стали двукратные чемпионы Европы, многократные чемпионы России и серебряные призеры Всемирных игр-2017 Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Второе место завоевала пара из Германии Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова, третье — россияне Андрей Гусев и Вера Бондарева.



