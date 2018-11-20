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20.11.2018 16:07
Дмитрий Жарков/Ольга Куликова, фото dancesport.ru
Российский дуэт Жарков/Куликова завоевал золото чемпионата мира по танцевальному спорту
Россияне Дмитрий Жарков и Ольга Куликова стали победителями чемпионата мира по танцевальному спорту, который проходил в Вене.

Жарков/Куликова первенствовали в европейской программе. Серебряными призёрами стали представители Литвы Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite, бронза у итальянцев Francesco Galuppo - Debora Pacini.

В декабре 2015 года в Вильнюсе (Литва) Дмитрий и Ольга начали свой победный марш, завоевав золотые медали чемпионата мира, следующим рубежом стал чемпионат мира 12 ноября 2016 года в Архусе (Дания). В прошлом году Дмитрию и Ольге покорился пьедестал чемпионата мира в Чэнду (КНР).
Города:
Вена
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/20/111120.html
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