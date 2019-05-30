Новости Фото Андрей Дементьев, http://dancesport.ru Россияне Цатурян/Гудыно стали обладателями золотых медалей ЧЕ по танцевальному спорту Российские танцоры Армен Цатурян и Светлана Гудыно завоевали золотые награды чемпионата Европы по танцевальному спорту, который проходил в Париже. Россияне выступали в латиноамериканской программе спортивных бальных танцев.

Второе место заняли Андрей Балан и Кристина Мошенска из Германии. Тройку призеров замкнули еще одни представители Германии Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова.

1. Армен Цатурян/Светлана Гудыно (Россия) 2. Мариус-Андрей Балан/Кристина Мошенска (Германия) 3. Тимур Имаметдинов/Нина Беззубова (Германия) 4. Чарльс-Гийом Шмидт/Елена Салихова (Франция) 5. Андреа Сильвестри/ Варади Мартина (Венгрия) 6. Эдгар Маркос Борхас /Алина Новак (Польша) Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/30/111233.html