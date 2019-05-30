Россияне Цатурян/Гудыно стали обладателями золотых медалей ЧЕ по танцевальному спорту
Российские танцоры Армен Цатурян и Светлана Гудыно завоевали золотые награды чемпионата Европы по танцевальному спорту, который проходил в Париже. Россияне выступали в латиноамериканской программе спортивных бальных танцев.
Второе место заняли Андрей Балан и Кристина Мошенска из Германии. Тройку призеров замкнули еще одни представители Германии Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова.
1. Армен Цатурян/Светлана Гудыно (Россия)
2. Мариус-Андрей Балан/Кристина Мошенска (Германия)
3. Тимур Имаметдинов/Нина Беззубова (Германия)
4. Чарльс-Гийом Шмидт/Елена Салихова (Франция)
5. Андреа Сильвестри/ Варади Мартина (Венгрия)
6. Эдгар Маркос Борхас /Алина Новак (Польша)