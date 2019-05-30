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30.05.2019 22:39
Фото Андрей Дементьев, http://dancesport.ru
Россияне Цатурян/Гудыно стали обладателями золотых медалей ЧЕ по танцевальному спорту
Российские танцоры Армен Цатурян и Светлана Гудыно завоевали золотые награды чемпионата Европы по танцевальному спорту, который проходил в Париже. Россияне выступали в латиноамериканской программе спортивных бальных танцев. 

Второе место заняли Андрей Балан и Кристина Мошенска из Германии. Тройку призеров замкнули еще одни представители Германии Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова.

1. Армен Цатурян/Светлана Гудыно (Россия)
2. Мариус-Андрей Балан/Кристина Мошенска (Германия)
3. Тимур Имаметдинов/Нина Беззубова (Германия)
4. Чарльс-Гийом Шмидт/Елена Салихова (Франция)
5. Андреа Сильвестри/ Варади Мартина (Венгрия)
6. Эдгар Маркос Борхас /Алина Новак (Польша)
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/30/111233.html
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