15.05.2019 21:15
Евгений Мошенин, Дана Спицына, танцевальный спорт, фото sakhalin.info
Российский дуэт Евгений Мошенин/Дана Спицына стал третьим на чемпионате Европы по танцевальному спорту
Российская пара Евгений Мошенин/Дана Спицына стала обладателем бронзовых наград чемпионата Европы WDSF по европейской программе спортивных бальных танцев, который проходил в латвийском Саласпилсе.
Титул чемпионов континента завоевали представители страны-хозяйки турнира Валдас Содейка и Ева Зукаускайте. Второе место занял итальянский дуэт Фраческо Галуппо/Дебора Пачини.
Еще одна российская пара Евгений Никитин и Анастасия Милютина завершили турнир на пятой строчке.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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