Новости Фото http://www.badm.ru/ Россияне завоевали шесть медалей на DECATHLON PERFLY Italian International 2019 Российские спортсмены стали обладателями золотую, серебряную и четыре бронзовые награды международного турнира по бадминтону DECATHLON PERFLY Italian International 2019, который проходил в итальянском Милане.

олото в миксте у пары Владимир Иванов/Екатерина Болотова, которые одержали в финале победу над корейским микстом, туром ранее остановившим Родиона Алимова и Алину Давлетову. Серебро у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова, которые в финале уступили одной из топовых мировых пар – сестрам Стоевым из Болгарии. Болотова таким образом стала двукратным призером турнира. Бронзовые награды у двух микстов – Родион Алимов/Алина Давлетова и Евгений Дремин/Евгения Димова, у мужской пары Никита Хакимов/Александр Зинченко и у женской пары Анастасия Акчурина/Ольга Морозова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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