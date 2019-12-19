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19.12.2019 22:47
Фото http://www.badm.ru/
Россияне завоевали шесть медалей на DECATHLON PERFLY Italian International 2019
Российские спортсмены стали обладателями золотую, серебряную и четыре бронзовые награды международного турнира по бадминтону DECATHLON PERFLY Italian International 2019, который проходил в итальянском Милане.

олото в миксте у пары Владимир Иванов/Екатерина Болотова, которые одержали в финале победу над корейским микстом, туром ранее остановившим Родиона Алимова и Алину Давлетову. Серебро у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова, которые в финале уступили одной из топовых мировых пар – сестрам Стоевым из Болгарии. Болотова таким образом стала двукратным призером турнира. Бронзовые награды у двух микстов – Родион Алимов/Алина Давлетова и Евгений Дремин/Евгения Димова, у мужской пары Никита Хакимов/Александр Зинченко и у женской пары Анастасия Акчурина/Ольга Морозова.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/19/111329.html
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