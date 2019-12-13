13.12.2019 22:59
Гандбол
Российские гандболистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу, который проходит в эти дни в Японии.
Встреча состоялась в пятницу и завершилась со счетом 32:33. Самой результативной в составе россиянок стала Анна Вяхирева, забросившая 11 мячей.
15 декабря сборная России сыграет в матчей за третье место. Соперником станет проигравшая команда второго полуфинала Норвегия-Испания.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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