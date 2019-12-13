Гандбол

Российские гандболистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу, который проходит в эти дни в Японии.





Встреча состоялась в пятницу и завершилась со счетом 32:33. Самой результативной в составе россиянок стала Анна Вяхирева, забросившая 11 мячей.



