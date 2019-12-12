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12.12.2019 22:40
Сборная Москвы выиграла Кубок России по французскому боксу (сават)
Московские спортсмены стали победителями Кубка России и Всероссийского турнира памяти героя России А. Соломатина по французскому бокс (сават), которые проходили с 6 по 8 декабря в Москве.
1 командное место - Москва
2 командное место - Волгоградская область
3 командное место - Липецкая область
Специальные призы:
- Кирякова Александра (Волгоградская область)
- Пронин Александр (Москва)
- Фролов Никита (Сахалинская область)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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