Новости Сборная Москвы выиграла Кубок России по французскому боксу (сават) Московские спортсмены стали победителями Кубка России и Всероссийского турнира памяти героя России А. Соломатина по французскому бокс (сават), которые проходили с 6 по 8 декабря в Москве.

1 командное место - Москва 2 командное место - Волгоградская область 3 командное место - Липецкая область

Специальные призы: - Кирякова Александра (Волгоградская область) - Пронин Александр (Москва) - Фролов Никита (Сахалинская область) Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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