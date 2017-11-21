Россиянин Нарек Бабаджанян завоевал золото чемпионата мира по савату

18 ноября в городе Вандевр (Франция) состоялись финальные поединки чемпионата мира по савату в дисциплине «комба» (полный контакт).





В финале в весовой категории до 60 кг встретились француз Амин Бушиш и россиянин Нарек Бабаджанян (Санкт-Петербург). В июне россиянин выиграл отборочный турнир чемпионата мира в Хорватии, одержав победы над саватистами из Японии, Бельгии, Маврикия.



