Команда Архангельской области выиграла Кубок России по французскому боксу (сават)
Команда Архангельской области стала обладателем Кубка России по французскому боксу (сават), розыгрыш которого проходил в начале декабря в Санкт-Петербурге. Второе место заняли представители Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнули спортсмены Калужской области.
Специальные призы завоевали:
"Лучший спортсмен" - Кирилл Богатырев (Санкт-Петербург)
"За лучшую технику" - Евгений Шмидт (Вологодская область)
"За волю к победе" - Федор Янсон (Архангельская область)
"учший рефери" - Алексей Первушин (Санкт-Петербург)