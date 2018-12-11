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11.12.2018 15:01
Команда Архангельской области выиграла Кубок России по французскому боксу (сават)
Команда Архангельской области стала обладателем Кубка России по французскому боксу (сават), розыгрыш которого проходил в начале декабря в Санкт-Петербурге. Второе место заняли представители Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнули спортсмены Калужской области.

Специальные призы завоевали:
"Лучший спортсмен" - Кирилл Богатырев (Санкт-Петербург)
"За лучшую технику" - Евгений Шмидт (Вологодская область)
"За волю к победе" - Федор Янсон (Архангельская область)
"учший рефери" - Алексей Первушин (Санкт-Петербург)
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/11/111133.html
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