Новости Команда Архангельской области выиграла Кубок России по французскому боксу (сават) Команда Архангельской области стала обладателем Кубка России по французскому боксу (сават), розыгрыш которого проходил в начале декабря в Санкт-Петербурге. Второе место заняли представители Санкт-Петербурга. Тройку призеров замкнули спортсмены Калужской области.

Специальные призы завоевали: "Лучший спортсмен" - Кирилл Богатырев (Санкт-Петербург) "За лучшую технику" - Евгений Шмидт (Вологодская область) "За волю к победе" - Федор Янсон (Архангельская область) "учший рефери" - Алексей Первушин (Санкт-Петербург) Санкт-Петербург Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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