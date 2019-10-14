14.10.2019 22:06
Россияне завоевали пять наград на чемпионате Европы по французскому боксу (сават)
Российские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по французскому боксу (сават) в дисциплине "ассо", который проходил в итальянской Генуе.
Чемпионом Европы стал Сероей Щербаченко, обладателями бронзовых наград стали Николай Яранцев, Федор Янсон, Сергей Егоров и Елена Игнатьева.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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