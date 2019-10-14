Новости Россияне завоевали пять наград на чемпионате Европы по французскому боксу (сават) Российские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по французскому боксу (сават) в дисциплине "ассо", который проходил в итальянской Генуе.

Чемпионом Европы стал Сероей Щербаченко, обладателями бронзовых наград стали Николай Яранцев, Федор Янсон, Сергей Егоров и Елена Игнатьева. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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