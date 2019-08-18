ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Бадминтон
Бокс французский (сават)
Парашютный спорт
Авиационный спорт
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Бокс французский (сават)
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.08.2019 22:29
Фото Общероссийская Спортивная Федерация Савата
Юношеская сборная России успешно выступила на первенстве мира в Венгрии
Сборная России успешно выступила на первенстве мира по французскому боксу сават, который проходи в столице Венгрии Будапеште.
Золото завоевали Артем Полютов, Артемий Киряков, Илья Коваленко, Максим Вершинин, Мария Плужникова. Серебро у Андрея Коточигова. Бронзовыми призерами стали Кирилл Титов, Тимофей Бокач, Тимофей Кузнецов, Даниил Кухаренко,Полина Пестова, Валерия Максимова, Анастасия Еремина, Диана Лобова.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/18/111284.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.08.2019 22:29
Юношеская сборная России успешно выступила на первенстве мира в Венгрии
11.12.2018 15:01
Команда Архангельской области выиграла Кубок России по французскому
22.10.2018 21:12
Нарек Бабаджанян и Николай Яранцев стали серебряными призерами ЧЕ по
19.06.2018 22:06
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы 201
21.11.2017 20:39
Россиянин Нарек Бабаджанян завоевал золото чемпионата мира по савату
13.10.2017 14:29
Россияне Рагулина и Яранцев стали бронзовыми призерами чемпионата Ев
23.07.2017 22:04
Юношеская сборная России по французскому боксу (сават) успешно выступ
Все новости
Сюжеты
В России
.
Всемирные игры боевых искусств 2013
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
06.11.2013 11:33
Фото
.
Сават. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров