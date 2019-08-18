Новости Фото Общероссийская Спортивная Федерация Савата Юношеская сборная России успешно выступила на первенстве мира в Венгрии Сборная России успешно выступила на первенстве мира по французскому боксу сават, который проходи в столице Венгрии Будапеште.

Золото завоевали Артем Полютов, Артемий Киряков, Илья Коваленко, Максим Вершинин, Мария Плужникова. Серебро у Андрея Коточигова. Бронзовыми призерами стали Кирилл Титов, Тимофей Бокач, Тимофей Кузнецов, Даниил Кухаренко,Полина Пестова, Валерия Максимова, Анастасия Еремина, Диана Лобова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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