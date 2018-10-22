Новости Федерация французского бокса России Нарек Бабаджанян и Николай Яранцев стали серебряными призерами ЧЕ по савату Россияне Нарек Бабаджанян и Николай Яранцев завоевали серебряные медали чемпионата Европы по французскому боксу сават, финальные бои которого завершились в Париже (Франция).

В финальных боях наши спортсмены встречались с соперниками из Франции, чемпионами мира 2017 года. Париж Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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