Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы 2018 по савату ("комба")
Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы 2018 по савату ("комба"), которые с 16 по 18 июня проходили во Франции.
Роман МАЛЬГИН (-70 кг.,Архангельская область,тренер Цинис А.В.) - бронзовый призер чемпионата Европы 2018
Нарек БАБАДЖАНЯН (-65 кг.,Санкт-Петербург,тренер Буланов С.О.) - выход в финал чемпионата Европы 2018
Николай ЯРАНЦЕВ (-80 кг.,Санкт-Петербург,тренер Буланов С.О.) - выход в финал чемпионата Европы 2018
Финальные бои спортсменов состоятся 29 сентября в Париже.
Никита Юдин (-56 кг.,Свердловская область,тренер Камалетдинов Д.Т.) - серебряный призер первенства Европы 2018
Армен Григорян (-60 кг.,Старый Оскол,тренер Аминов Е.Б.) - серебряный призер первенства Европы 2018
Илья Шванев (-65 кг., Архангельск,тренер Цинис А.В.) - бронзовый призер первенства Европы 2018