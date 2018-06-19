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19.06.2018 22:06
Фото https://www.savateboxe.ru/
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы 2018 по савату ("комба")
Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы 2018 по савату ("комба"), которые с 16 по 18 июня проходили во Франции.

Роман МАЛЬГИН (-70 кг.,Архангельская область,тренер Цинис А.В.) - бронзовый призер чемпионата Европы 2018

Нарек БАБАДЖАНЯН (-65 кг.,Санкт-Петербург,тренер Буланов С.О.) - выход в финал чемпионата Европы 2018
Николай ЯРАНЦЕВ (-80 кг.,Санкт-Петербург,тренер Буланов С.О.) - выход в финал чемпионата Европы 2018
Финальные бои спортсменов состоятся 29 сентября в Париже.

Никита Юдин (-56 кг.,Свердловская область,тренер Камалетдинов Д.Т.) - серебряный призер первенства Европы 2018
Армен Григорян (-60 кг.,Старый Оскол,тренер Аминов Е.Б.) - серебряный призер первенства Европы 2018
Илья Шванев (-65 кг., Архангельск,тренер Цинис А.В.) - бронзовый призер первенства Европы 2018
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/19/110967.html
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