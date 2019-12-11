Финал Кубка России по пара-бадминтону 2019

С 02 по 07 декабря 2019 года в г. Казани прошел 3 этап (финал) Кубка России по пара-бадминтону. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 17 субъектов РФ.





Программа соревнований включала в себя 21 игровой разряд из 22 разыгрываемых на чемпионатах мира и Европы во всех 6-ти спортивных классах, в т.ч. все 14 паралимпийских.





По итогам 3 этапа были определены как сильнейшие спортсмены этапа, так и победители и призеры в личном зачете.



