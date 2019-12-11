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11.12.2019 22:12
Финал Кубка России по пара-бадминтону 2019
С 02 по 07 декабря 2019 года в г. Казани прошел 3 этап (финал) Кубка России по пара-бадминтону. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 17 субъектов РФ.

Программа соревнований включала в себя 21 игровой разряд из 22 разыгрываемых на чемпионатах мира и Европы во всех 6-ти спортивных классах, в т.ч. все 14 паралимпийских.

По итогам 3 этапа были определены как сильнейшие спортсмены этапа, так и победители и призеры в личном зачете.

Первый этап Кубка прошел в феврале в г. Новочебоксарск (Чувашская Республика), второй этап в сентябре в г. Ставрополь.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/11/111322.html
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