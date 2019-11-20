Новости Две российские пары смогли выйти в 16 сильнейших на Hong Kong Open 2019 В Гонконге завершился традиционный турнир по бадминтону YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019, являющийся этапом мирового тура высокого уровня S500.

Две российские пары смогли выйти в 16 сильнейших турнира – мужской дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов и микст Родион Алимов/Алина Давлетова. Наиболее прогрессивный для себя результат показал именно смешанный дуэт, который впервые в карьере переиграв 12-ю пару мира из Малайзии. Во втором туре Алимов/Давлетова также смоги показать хороший результат, сыграв в три гейма с четвертым микстом мира из Таиланда. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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