На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Бадминтон
Самбо
Муай тай
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бадминтон
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
20.11.2019 23:19
Две российские пары смогли выйти в 16 сильнейших на Hong Kong Open 2019
В Гонконге завершился традиционный турнир по бадминтону YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2019, являющийся этапом мирового тура высокого уровня S500.

Две российские пары смогли выйти в 16 сильнейших турнира – мужской дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов и микст Родион Алимов/Алина Давлетова. Наиболее прогрессивный для себя результат показал именно смешанный дуэт, который впервые в карьере переиграв 12-ю пару мира из Малайзии. Во втором туре Алимов/Давлетова также смоги показать хороший результат, сыграв в три гейма с четвертым микстом мира из Таиланда.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/20/111315.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
20.11.2019 23:19
Две российские пары смогли выйти в 16 сильнейших на Hong Kong Open 2019
09.09.2019 19:44
Сборная России по бадминтону стала второй в общем зачете ЧЕ U-17
26.08.2019 14:05
Сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира по парабадминтону
15.08.2019 22:46
Российские бадминтонисты выиграли пять наград чемпионата мира среди ветеранов
16.05.2019 13:57
Россияне завоевали десять медалей на международных турнирах по бадминтону
07.05.2019 16:57
Сергей Сирант и Евгения Косецкая стали обладателями Кубка России по бадминтону
27.02.2019 09:59
Россиянки завоевали серебро на турнире по бадминтону Austrian Open 2019
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018
Чемпионат Европы по бадминтону. Испания - 2018
Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Бельгия - 2015
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Дания - 2019
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
16.08.2008 17:08
Фото. Пекин 2008. Бадминтон
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 