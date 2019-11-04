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04.11.2019 11:42
Роналду – главный претендент на «Золотой мяч»
Авторитетное издание France Football собирается вручить ежегодную награду «Золотой мяч» именитому португальцу Криштиану Роналду. Об этом рассказала газета Corriere dello Sport. 
Важная встреча 

Журналисты France Football уже встретились с именитым футболистом в итальянском городе Турин. Помимо Роналду на встрече присутствовал директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. 
Представители французской газеты опубликовали фрагменты из интервью с Криштиану. В нем 34-летний спортсмен говорит о том, что пытается оставаться молодым, будучи футболистом великого клуба, а также упоминает об играх с Месси в Испании, которые позволили им обоим стать лучше и эффективнее. 
Другие претенденты 

Помимо Роналду на «Золотой мяч» претендуют и другие выдающиеся футболисты. В октябре журнал France Football опубликовал полный список кандидатов. В нем есть Лионель Месси и Вирджил ван Дейк. 
Первое место по количеству претендентов на «Золотой мяч» занял «Ливерпуль». Среди номинантов насчитывается целых семь игроков из этого клуба. На втором месте расположился «Манчестер Сити» с пятью кандидатами. 
Подробнее о награде 

«Золотой мяч» – престижная награда, которая выдается лучшему футболисту года в Европе. Сам Роналду сравнивает ее с Нобелевской премией. Напомним, что на данный момент португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». 
Сейчас «Золотой мяч» находится у Лука Модрича – полузащитника клуба «Реал Мадрид». Удивительно, но в этом году хорват не стал претендентом на премию. Такое случилось впервые с 1993 года. 
Церемония награждения победителей запланирована на 2 декабря. До этого события в мире футбола пройдет несколько важных матчей. Вы можете попытать удачу и разместить ставки на них у букмекера gg.bet/ru/football.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/04/111308.html
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