Авторитетное издание France Football собирается вручить ежегодную награду «Золотой мяч» именитому португальцу Криштиану Роналду. Об этом рассказала газета Corriere dello Sport.
Важная встреча
Журналисты France Football уже встретились с именитым футболистом в итальянском городе Турин. Помимо Роналду на встрече присутствовал директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Представители французской газеты опубликовали фрагменты из интервью с Криштиану. В нем 34-летний спортсмен говорит о том, что пытается оставаться молодым, будучи футболистом великого клуба, а также упоминает об играх с Месси в Испании, которые позволили им обоим стать лучше и эффективнее.
Другие претенденты
Помимо Роналду на «Золотой мяч» претендуют и другие выдающиеся футболисты. В октябре журнал France Football опубликовал полный список кандидатов. В нем есть Лионель Месси и Вирджил ван Дейк.
Первое место по количеству претендентов на «Золотой мяч» занял «Ливерпуль». Среди номинантов насчитывается целых семь игроков из этого клуба. На втором месте расположился «Манчестер Сити» с пятью кандидатами.
Подробнее о награде
«Золотой мяч» – престижная награда, которая выдается лучшему футболисту года в Европе. Сам Роналду сравнивает ее с Нобелевской премией. Напомним, что на данный момент португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Сейчас «Золотой мяч» находится у Лука Модрича – полузащитника клуба «Реал Мадрид». Удивительно, но в этом году хорват не стал претендентом на премию. Такое случилось впервые с 1993 года.
Церемония награждения победителей запланирована на 2 декабря. До этого события в мире футбола пройдет несколько важных матчей. Вы можете попытать удачу и разместить ставки на них у букмекера gg.bet/ru/football.