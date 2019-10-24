Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в Москве

Москва примет чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в 2021 году. Также за право принимать мировое первенство боролись Чили и Сальвадор.





Сборная России по пляжному футболу дважды становилась обладательницей главного трофея мундиаля в 2011 и 2013 годах.