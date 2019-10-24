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24.10.2019 22:44
Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в Москве
Москва примет чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в 2021 году. Также за право принимать мировое первенство боролись Чили и Сальвадор.
Сборная России по пляжному футболу дважды становилась обладательницей главного трофея мундиаля в 2011 и 2013 годах.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/10/24/111305.html
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