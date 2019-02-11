Новости Пляжный футбол Чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов пройдет в Москве в феврале-марте С 27 февраля по 3 марта в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" пройдут матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов. Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды - действующий победитель турнира "Локомотив" и "Спартак", который впервые в истории приглашен для участия в сильнейшем клубном турнире.

Вход для зрителей будет бесплатным. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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