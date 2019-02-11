На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Каратэ
Пляжный футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Пляжный футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
11.02.2019 15:23
Пляжный футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов пройдет в Москве в феврале-марте
С 27 февраля по 3 марта в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" пройдут матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов. Россию на чемпионате мира по пляжному футболу представят две столичные команды - действующий победитель турнира "Локомотив" и "Спартак", который впервые в истории приглашен для участия в сильнейшем клубном турнире.

Вход для зрителей будет бесплатным.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/11/111166.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
11.02.2019 15:23
Чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов пройдет в Москве в феврале-марте
11.11.2018 15:13
Сборная России стала второй на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
09.11.2018 21:43
Сборная России победила бразильцев и вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
09.11.2018 10:49
Соперниками сборной России по полуфиналу Межконтинентального кубка стала команда Бразилиу
08.11.2018 21:17
Россияне вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
07.11.2018 18:40
Сборная России разгромила американцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу
07.11.2018 11:20
Россияне выиграли у команды Таити на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по пляжному футболу. Португалия - 2015
Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу. Италия - 2015
Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2014
Чемпионат мира по пляжному футболу
Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2018
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 