Новости Женская сборная России по пляжному футболу защитила титул обладательниц Кубка Европы Сборная России завоевала Кубок Европы по пляжному футболу среди женских команд, розыгрыш которого завершился в испанской Назаре.

В финале россиянки переиграли хозяек турнира со счетом 3:2. Авторами голов в составе сборной России стали Марина Федорова, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова.

Марина Фёдорова второй год подряд признана MVP Кубка Европы. Виктория Силина получила титул лучшего вратаря турнира. Фёдорова и Анна Чернякова вошли в пятерку самых результативных футболисток. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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