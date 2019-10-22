Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу завоевала серебро Всемирных пляжных игр

Российские футболисты-пляжники стали обладателями серебряных наград Всемирных пляжных игр, которые проходили в Катаре.





В финале сборная России уступила команде Бразилии со счетом 3:9. Авторами забитых голов у россиян стали Артур Папаротный из петербургского «Кристалла» и игроки московского «Спартака» Федор Земсков и Алексей Макаров.





Бронзу турнира завоевала команда Ирана, которая сумела переиграть Италию в серии пенальти 3:1 (основное время встречи завершилось со счетом 5:5).



