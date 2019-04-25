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25.04.2019 14:16
Пляжный футбол
Сборная России стала победителем международного турнира по пляжному футболу InterCup –2019
Национальная сборная России по пляжному футболу выиграла международный турнир InterCup –2019, который проходил с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге.

В финале российские футболисты одержали победу над командой «Кристалл» из Санкт-Петербурга со счетом 7:6. Дублем отметился Владимир Раскин, также забитыми мячами отметились Андрей Новиков, Остап Федоров, Сергей Степлиани, Николай Крышанов и Федор Земсков.

Бронзовым призером стала сборная Италии, переигравшая в матче за третье место саратовскую «Дельту» (5:3).
Особенностью турнира является то, что в нем принимают участие национальные сборные и клубы пляжного футбола.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/25/111216.html
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