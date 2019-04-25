Пляжный футбол

Сборная России стала победителем международного турнира по пляжному футболу InterCup –2019

Национальная сборная России по пляжному футболу выиграла международный турнир InterCup –2019, который проходил с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге.





В финале российские футболисты одержали победу над командой «Кристалл» из Санкт-Петербурга со счетом 7:6. Дублем отметился Владимир Раскин, также забитыми мячами отметились Андрей Новиков, Остап Федоров, Сергей Степлиани, Николай Крышанов и Федор Земсков.





Бронзовым призером стала сборная Италии, переигравшая в матче за третье место саратовскую «Дельту» (5:3).