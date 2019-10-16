Новости Пляжный футбол Мужская сборная России по пляжному футболу выиграла серебро на Всемирных пляжных играх Мужская сборная России по пляжному футболу стала второй на Всемирных пляжных играх, которые проходили в Катаре.

В финале россияне уступили бразильцам со счетом 3:9. Авторами забитых мячей в составе российской команды стали Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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