16.10.2019 21:52
Пляжный футбол
Мужская сборная России по пляжному футболу выиграла серебро на Всемирных пляжных играх
Мужская сборная России по пляжному футболу стала второй на Всемирных пляжных играх, которые проходили в Катаре.
В финале россияне уступили бразильцам со счетом 3:9. Авторами забитых мячей в составе российской команды стали Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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