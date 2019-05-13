Новости Фото https://bsrussia.com Мужская сборная России выиграла финал европейского отборочного турнира Всемирных пляжных игр Российские футболисты-пляжники стали победителями отборочного турнира Всемирных пляжных игр, которые пройдут в октябре 2019 года в американском Сан-Диего.

В финале турнира россияне нанесли поражение команде Испании со счетом 5:4. В составе победителей дублем отметился Алексей Макаров, также авторами голов стали Антон Шкарин, Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.

Женская сборная России не смогла завоевать путевки на турнир. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/13/111224.html