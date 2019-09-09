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09.09.2019 19:44
Фото www.badm.ru
Сборная России по бадминтону стала второй в общем зачете ЧЕ U-17
Российские бадминтонисты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы для спортсменов не старше 17 лет, завоевав шесть медалей. Первыми стали представители Дании.

Россияне завоевали на турнире 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Золото команде принесли Мария Голубева в женской одиночке, Анастасия Боярун/Алена Яковлева в женской паре. Серебро у Александры Чушкиной в женской одиночке, Льва Баринова/Егора Борисова в мужской паре, Льва Баринова/Анастасии Боярун в миксте. Бронза у Даниила Дубовенко/Максима Оглоблина в мужской паре.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/09/09/111294.html
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