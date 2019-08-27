XIV Открытый чемпионат России по конному поло пройдет в сентябре в Москве

7 сентября в «Московском Поло Клубе» пройдет XIV Открытый чемпионат России по конному поло, который ознаменует собой закрытие летнего сезона 2019 года. Впервые в игре примет участие приглашенный профессионал с наивысшим гандикапом в конном поло – 10 баллов, один из лучших поло-игроков современности – Гильермо «Сапо» Касет (Guillermo “Sapo” Caset, Jr.).





Аргентинский профессионал сыграет за команду Signet Polo Team, в состав которой также войдут кинопродюсер и частный инвестор Глеб Фетисов (гандикап -1), тренер «Московского Поло Клуба» Борис Асоев (2) и член «Московского Поло Клуба» Александра Родзянко (0). Противостоять им будет команда LUKOIL Polo Team, за которую сыграют: президент «Московского Поло Клуба» и глава Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко (0), директор «Московского Поло Клуба» Михаил Родзянко (3), топ-менеджер «Лукойл» Иван Романовский (-1) и профессиональный игрок из Аргентины Игнасио Бадиола (6).



