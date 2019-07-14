"Золотой Кубок", третий турнир сезона по конному поло, состоялся в "Московском поло клубе"

6 июля, в рамках U.S. Independence Day Celebration, в "Московском поло клубе" состоялся турнир "Золотой кубок". Участниками матча стали команды "Саммерсет" и "Московский поло клуб". В увлекательной и азартной борьбе со счетом 6:3 победу одержала команда "Саммерсет".





Команда «Московский поло клуб» была представлена Михаилом Родзянко, Александрой Родзянко, Просковьей Рощиной и Алексеем Родзянко. За команду «Саммерсет» выступил Борис Асоев, Наталья Голубь, Давид Джованис и Дмитрий Козаченко. По окончанию матча, прошла торжественная церемония награждения участников турнира. Лучшим игроком был признан Борис Асоев. Лучшей поло-пони названа Фортуна.



