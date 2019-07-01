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01.07.2019 16:19
Фото www.moscowpoloclub.com
Команда "Сигнет" стала победителем турнира по конному поло "Серебряный кубок России"
22 июня в Москве состоялся турнир по конному поло "Серебряный кубок России".  Во втором матче летнего игрового сезона 2019 года в борьбе за победу встретилась команда "Московского поло клуба" и команда "Сигнет". Результатом увлекательного противостояния стала победа команды "Сигнет" со счетом 7:6. 

"Московский поло клуб" был представлен Алексеем Родзянко (0), Борисом Асоевым (2), Просковьей Рощиной (-1) и Александрой Родзянко (0). За команду "Сигнет" выступили Глеб Фетисов (-1) Михаил Родзянко (3), Давид Джованис (0) и Александр Оболенский (-1).

По итогам матча лучшим игроком был признан Михаил Родзянко, ему удалось забить 4 гола в ворота соперника. А лучшей поло-пони был признан Гохан (владелец Алексей Родзянко), который получил в награду корзинку сладкой моркови.


Фото www.moscowpoloclub.com
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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