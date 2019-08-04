Команда «Московский поло клуб» выиграла турнир летнего игрового сезона 2019 года - «Кубок Президента»

28 июля в «Московского поло клубе» прошел четвертый турнир летнего игрового сезона 2019 года - «Кубок Президента». В соревновании приняли участие команда «Московский поло клуб» и команда «Саммерсет». Команда «Московский поло клуб» была представлена Александрой Родзянко, Алексеем Родзянко, Мариной Беликовой и Михаилом Родзянко. За команду «Саммерсет» сыграли Глеб Фетисов, Давид Джованис, Борис Асоев и Субхоб Асоев.





Как признали сами участники состязания, матч прошел очень активно, на больших скоростях, обе команды показали хорошую командную игру. По окончанию четвертого чаккера счет на табло был 7:5 в пользу команды «Московский поло клуб».





После окончания игры прошла торжественная церемония награждения команд. Лучшим игроком турнира был признан Давид Джованис. Лучшей поло-пони названа Солина, владельцем которой является Алексей Родзянко.



