Московский поло клуб проведет зимний игровой сезон 2019 года

9 февраля состоится открытие зимнего игрового сезона 2019 года в «Московском поло клубе», расположенном в Целеево. В первый день сезона здесь пройдет «Московский кубок по снежному поло», участниками которого станут российские и зарубежные команды.





Россия по сей день является единственной страной, которая проводит полноценный зимний сезон игры конного поло и 2019 год не станет исключением. Всего на сезон намечены три официальных турнира, которые пройдут в феврале и марте:

09.02 – Московский Кубок по снежному поло

16.02 – Серия Москва-Вэтей по поло на снегу

02.03 – Чемпионат России по снежному поло



