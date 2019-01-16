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16.01.2019 21:08
Московский поло клуб проведет зимний игровой сезон 2019 года
9 февраля состоится открытие зимнего игрового сезона 2019 года в «Московском поло клубе», расположенном в Целеево. В первый день сезона здесь пройдет «Московский кубок по снежному поло», участниками которого станут российские и зарубежные команды. 

Россия по сей день является единственной страной, которая проводит полноценный зимний сезон игры конного поло и  2019 год не станет исключением. Всего на сезон намечены три официальных турнира, которые пройдут в феврале и марте:
09.02 – Московский Кубок по снежному поло
16.02 – Серия Москва-Вэтей по поло на снегу
02.03 – Чемпионат России по снежному поло

Гостями двух матчей станут зарубежные игроки, для которых игра в зимних условиях полна приключений и уникального опыта.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/16/111154.html
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