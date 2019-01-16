9 февраля состоится открытие зимнего игрового сезона 2019 года в «Московском поло клубе», расположенном в Целеево. В первый день сезона здесь пройдет «Московский кубок по снежному поло», участниками которого станут российские и зарубежные команды.
Россия по сей день является единственной страной, которая проводит полноценный зимний сезон игры конного поло и 2019 год не станет исключением. Всего на сезон намечены три официальных турнира, которые пройдут в феврале и марте:
09.02 – Московский Кубок по снежному поло
16.02 – Серия Москва-Вэтей по поло на снегу
02.03 – Чемпионат России по снежному поло
Гостями двух матчей станут зарубежные игроки, для которых игра в зимних условиях полна приключений и уникального опыта.