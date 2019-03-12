Новости В «Московском поло клубе» состоялся финальный турнир зимнего сезона 2 марта в «Московском поло клубе» прошел «Чемпионат России по поло на снегу», что ознаменовало закрытие зимнего игрового сезона 2019 года. В третьем, финальном турнире сыграли две команды: «Сигнет» и «Московский поло клуб». Победителем матча стала команда «Московский поло клуб», набравшая 14 очков.





Составы команд: «Московский поло клуб»: Михаил Родзянко (3), Александра Родзянко (0), Алексей Родзянко (0); «Сигнет»: Глеб Фетисов (-1), Борис Асоев (2), Егор Заостровцев (1).

Лучшим игроком был признан Борис Асоев(«Сигнет»), лучшим поло-пони названа – Асти-Спуманте (владелец – Алексей Родзянко). Добавил(а): Александр Мильков, ИА Спортком

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