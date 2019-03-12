2 марта в «Московском поло клубе» прошел «Чемпионат России по поло на снегу», что ознаменовало закрытие зимнего игрового сезона 2019 года. В третьем, финальном турнире сыграли две команды: «Сигнет» и «Московский
поло клуб». Победителем матча стала команда «Московский поло клуб», набравшая 14 очков.
Составы команд:
«Московский поло клуб»: Михаил Родзянко (3), Александра Родзянко (0), Алексей Родзянко (0);
«Сигнет»: Глеб Фетисов (-1), Борис Асоев (2), Егор Заостровцев (1).
Лучшим игроком был признан Борис Асоев(«Сигнет»), лучшим поло-пони названа – Асти-Спуманте (владелец – Алексей Родзянко).