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12.03.2019 15:10
В «Московском поло клубе» состоялся финальный турнир зимнего сезона
2 марта в «Московском поло клубе» прошел «Чемпионат России по поло на снегу», что ознаменовало закрытие зимнего игрового сезона 2019 года. В третьем, финальном турнире сыграли две команды: «Сигнет» и «Московский
поло клуб». Победителем матча стала команда «Московский поло клуб», набравшая 14 очков.



Составы команд:
«Московский поло клуб»: Михаил Родзянко (3), Александра Родзянко (0), Алексей Родзянко (0);
«Сигнет»: Глеб Фетисов (-1), Борис Асоев (2), Егор Заостровцев (1). 

Лучшим игроком был признан Борис Асоев(«Сигнет»), лучшим поло-пони названа – Асти-Спуманте (владелец – Алексей Родзянко).
Добавил(а): Александр Мильков, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/12/111177.html
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