Фото Национальная федерация бадминтона

Сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира по парабадминтону

Россияне выиграли бронзу на чемпионате мира по парабадминтону, который проходил с 20 по 25 августа в швейцарском Базеле. В чемпионате приняли участие 315 спортсменов, отобранных по рейтингу Мировой федерации бадминтона (BWF) и представлявших национальные команды 49 стран.





Уникальность чемпионата состояла в том, что первые в истории BWF объединила чемпионаты мира по бадминтону и парабадминтону в одни сроки и на одном спортивном объекте. Этот чемпионат мира также стал первым для бадминтона в качестве паралимпийского вида спорта и позволял заработать очки для отбора на Паралимпиаду 2020.



