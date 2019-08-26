Россияне выиграли бронзу на чемпионате мира по парабадминтону, который проходил с 20 по 25 августа в швейцарском Базеле. В чемпионате приняли участие 315 спортсменов, отобранных по рейтингу Мировой федерации бадминтона (BWF) и представлявших национальные команды 49 стран.
Уникальность чемпионата состояла в том, что первые в истории BWF объединила чемпионаты мира по бадминтону и парабадминтону в одни сроки и на одном спортивном объекте. Этот чемпионат мира также стал первым для бадминтона в качестве паралимпийского вида спорта и позволял заработать очки для отбора на Паралимпиаду 2020.
Сборная команда России была представлена 16 ведущими спортсменами во всех шести соревновательных классах. Лучший результат в команде показали Ирина Борисова (Архангельская область) и Ульяна Подпальная (Санкт-Петербург), занявшие третье место в женском парном разряде в соревновательном классе SS6. Кроме этого, россияне дошли до четвертьфинала еще в пяти игровых разрядах, как в «стоячих», так и в «колясочных» спортивных классах. По итогам чемпионата были завоеваны очередные рейтинговые очки для отбора на Паралимпийские Игры 2020.