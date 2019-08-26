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26.08.2019 14:05
Фото Национальная федерация бадминтона
Сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира по парабадминтону
Россияне выиграли бронзу на чемпионате мира по парабадминтону, который проходил с 20 по 25 августа в швейцарском Базеле. В чемпионате приняли участие 315 спортсменов, отобранных по рейтингу Мировой федерации бадминтона (BWF) и представлявших национальные команды 49 стран.

Уникальность чемпионата состояла в том, что первые в истории BWF объединила чемпионаты мира по бадминтону и парабадминтону в одни сроки и на одном спортивном объекте. Этот чемпионат мира также стал первым для бадминтона в качестве паралимпийского вида спорта и позволял заработать очки для отбора на Паралимпиаду 2020.

Сборная команда России была представлена 16 ведущими спортсменами во всех шести соревновательных классах. Лучший результат в команде показали Ирина Борисова (Архангельская область) и Ульяна Подпальная (Санкт-Петербург), занявшие третье место в женском парном разряде в соревновательном классе SS6. Кроме этого, россияне дошли до четвертьфинала еще в пяти игровых разрядах, как в «стоячих», так и в «колясочных» спортивных классах. По итогам чемпионата были завоеваны очередные рейтинговые очки для отбора на Паралимпийские Игры 2020.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/26/111288.html
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