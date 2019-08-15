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15.08.2019 22:46
Фото Федерация бадминтона России
Российские бадминтонисты выиграли пять наград чемпионата мира среди ветеранов
Российские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по бадминтону среди ветеранов YONEX BWF World Senior Badminton Championships Katowice 2019, который проходил в Польше.

Титул чемпионов мира впервые завоевал микст Вадим Назаров/Ольга Кузнецова в возрастной категории 45+. В ней же серебро у женской пары Ольга Кузнецова/Наталья Гончар. Большого успеха добился в мужской одиночке 55+ Сергей Разувайкин, который неожиданно для многих вошел в финал, правда уступил в нем и стал серебряным призером. Традиционно с медалями  покинул чемпионат мира Юрий Смирнов, на счету которого уже имеется чемпионский титул. На этот раз у Смирнова бронза в мужской одиночке 60+. И пятую медаль – бронзу в мужской одиночке 35+ принес Анатолий Петелин. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/15/111283.html
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