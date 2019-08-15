Фото Федерация бадминтона России

Российские бадминтонисты выиграли пять наград чемпионата мира среди ветеранов

Российские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по бадминтону среди ветеранов YONEX BWF World Senior Badminton Championships Katowice 2019, который проходил в Польше.



