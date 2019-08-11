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11.08.2019 15:24
Фото РСБИ
VI Кубок Президента по самбо пройдет в сентябре в Северной Ирландии
21 и 22 сентября в североирландском городе Баллимина состоится розыгрыш VI Кубка Президента по самбо. За победу поспорят восемь команд, среди которых и хозяева соревнований, и неизменные победители - россияне.

В каждой команде по семь самбистов - пять мужчин, которые борются в категориях от 72 килограммов и свыше 100, и две женщины.

Вот уже несколько лет в рамках Кубка Президента проходит и розыгрыш Большого Шлема среди мужчин в трех весовых категориях. Победители будут награждены "Поясом чемпиона".

Кубок Президента прижился в Великобритании и будет разыгран уже в шестой раз.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/11/111279.html
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