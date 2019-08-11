Фото РСБИ

VI Кубок Президента по самбо пройдет в сентябре в Северной Ирландии

21 и 22 сентября в североирландском городе Баллимина состоится розыгрыш VI Кубка Президента по самбо. За победу поспорят восемь команд, среди которых и хозяева соревнований, и неизменные победители - россияне.





В каждой команде по семь самбистов - пять мужчин, которые борются в категориях от 72 килограммов и свыше 100, и две женщины.





Вот уже несколько лет в рамках Кубка Президента проходит и розыгрыш Большого Шлема среди мужчин в трех весовых категориях. Победители будут награждены "Поясом чемпиона".



