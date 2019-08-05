Илья Шикшин, фото Министерства спорта республики Татарстан

Илья Шикшин завоевал золото чемпионата Европы по го

Россиянин Илья Шикшин стал победителем чемпионата Европы по го, который проходил с 21 по 28 июля в бельгийском Брюсселе. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 16 стран.



