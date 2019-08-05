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05.08.2019 13:11
Илья Шикшин, фото Министерства спорта республики Татарстан
Илья Шикшин завоевал золото чемпионата Европы по го
Россиянин Илья Шикшин стал победителем чемпионата Европы по го, который проходил с 21 по 28 июля в бельгийском Брюсселе. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 16 стран. 

Шикшин завершил победой все шесть встреч турнира, обеспечив себе золотую медаль. Этот титул победителя чемпионата Европы стал для россиянина шестым.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/05/111277.html
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