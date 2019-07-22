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22.07.2019 11:05
В Твери состоялся чемпионат области по перетягиванию каната
14 июля в Твери состоялся чемпионат области по перетягиванию каната в весовой категории до 720 кг, в котором приняли участие 10 команд. 

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда "Союз силовых единоборств"

2 место – команда СК "Барс"

3 место - команда СК "Валдай"

По итогам соревнований сформирована сборная команда Тверской области для участия в Чемпионате России и Кубке России по перетягиванию каната.

Чемпионат Тверской области проходил второй раз, и вызвал большой интерес у зрителей. Перетягивание каната - активно развивающийся вид спорта в Тверской области. По итогам 2018 года этот вид спорта входит в первую пятерку рейтинга видов спорта, признанных МОК, наиболее популярных на территории Тверской области.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/22/111269.html
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