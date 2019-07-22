14 июля в Твери состоялся чемпионат области по перетягиванию каната в весовой категории до 720 кг, в котором приняли участие 10 команд.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда "Союз силовых единоборств"
2 место – команда СК "Барс"
3 место - команда СК "Валдай"
По итогам соревнований сформирована сборная команда Тверской области для участия в Чемпионате России и Кубке России по перетягиванию каната.
Чемпионат Тверской области проходил второй раз, и вызвал большой интерес у зрителей. Перетягивание каната - активно развивающийся вид спорта в Тверской области. По итогам 2018 года этот вид спорта входит в первую пятерку рейтинга видов спорта, признанных МОК, наиболее популярных на территории Тверской области.