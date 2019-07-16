Женская сборная России разгромила кореянок в матче ЧМ по водному поло

Российские ватерполистки нанесли разгромное поражение сборной Кореи в матче чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в корейском Кванджу.





Встреча группы В состоялась во вторник и завершилась со счетом 30:1 в пользу россиянок. Россиянки после матча сообщили, что их задачей на встречу было забросить по три мяча – это сделали все 10 девушек.



