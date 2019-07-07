Новости Стояновский/Красильников, фото www.tass.ru Российский дуэт Стояновский/Красильников завоевал золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Андрей Стояновский и Вячеслав Красильников стали победителями чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в Германии.

В финале Стояновский/Красильников взяли верх над представителями страны-хозяйки Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером со счетом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).

Третьми стали норвежцы Андерс Бернтсен/Кристиан Сандли, переигравшие Трайа Бурна и Тревора Крэбба (США) — 2:1 (19:21, 21:15, 15:10). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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