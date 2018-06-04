Дарья Рудых, фото с primamedia.ru

Россиянки Рудых и Зайончковская завоевали бронзу на этапе Кубка мира по пляжному волейболу

Российские спортсменки Дарья Рудых и Елизавета Зайончковская стали третьими на этапе Кубка мира по пляжному волейболу, который проходил в Аланье (Турция).





В матче за бронзу российский дуэт переиграл представительниц Италии Сильвию Костантини и Гайю Трабалли со счетом 2-1 (21:15, 13:21, 15:12).



