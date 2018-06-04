04.06.2018 11:00
Дарья Рудых, фото с primamedia.ru
Россиянки Рудых и Зайончковская завоевали бронзу на этапе Кубка мира по пляжному волейболу
Российские спортсменки Дарья Рудых и Елизавета Зайончковская стали третьими на этапе Кубка мира по пляжному волейболу, который проходил в Аланье (Турция).
В матче за бронзу российский дуэт переиграл представительниц Италии Сильвию Костантини и Гайю Трабалли со счетом 2-1 (21:15, 13:21, 15:12).
Победительницами женской части турнира стали тали немки Сара Шнайдер и Виктория Зибер.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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