Новости Пляжный волейбол Два российских дуэта сыграют в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу Российские волейболисты-пляжники Олег Стояновский/Игорь Величко и Вячеслав Красильников/Никита Лямин встретятся в финале этапа Мирового тура.

Олег Стояновский и Игорь Величко нанесли поражение полякам Петру Кантору/Бартошу Лосяку – 22:20, 21:17. Вячеслав Красильников/Никита Лямин одержали победу над представителями Бразилии Алисона/Бруно Шмидта – 21:12, 11:21, 15:10.

Финальная встреча пройдет в воскресенье 22 апреля 2018 года. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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