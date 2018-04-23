23.04.2018 13:34
Стояновский/Величко
Россияне Стояновский/Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу
Российский дуэт Олег Стояновский и Игорь Величко оказались сильнее своих соотечественников Вячеслава Красильникова и Никиты Лямина в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в китайском Сямыне.
Встреча состоялась в воскресенье и закончилась со счетом 2-0 (21:18, 21:19) в пользу Стояновского и Величко.
В матче за третье место бразильцы Алисон и Бруно Шмидт переиграли представителей Польши Петра Кантора и Бартоша Лосяка – 2-0 (21:15, 21:13).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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