Стояновский/Величко

Россияне Стояновский/Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу

Российский дуэт Олег Стояновский и Игорь Величко оказались сильнее своих соотечественников Вячеслава Красильникова и Никиты Лямина в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в китайском Сямыне.





Встреча состоялась в воскресенье и закончилась со счетом 2-0 (21:18, 21:19) в пользу Стояновского и Величко.



