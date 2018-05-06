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06.05.2018 17:35
Пляжный волейбол
Россияне Бахнарь/Мыськив стали вторыми на этапе Мирового тура пляжному волейболу
Российский дуэт Петр Бахнарь и Тарас Мыськив завоевал серебряные медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в эти дни в Маниле (Филиппины).
Бахнарь и Мыськив в финальном матче проиграли немецкому дуэту Макс-Йонас Карпа/Милан Зиверс - 21:15, 21:23, 9:15.
Бронзовые награды выиграли швейцарцы Михиэль Зандберген и Габриэль Кисслинг, которые в матче за третье место одолели испанскую пару Хавьер Уэрта/Алехандро Уэрта - 22:20, 19:21, 15:13.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/06/110930.html
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