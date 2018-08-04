04.08.2018 08:18
Пляжный волейбол
Россияне Худяков/Быканов стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу
Российские спортсмены Максим Худяков и Руслан Быканов выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в марокканском Агадире.
В финальной встрече россияне переиграли пару из Австрии Александр Хубера и Кристоф Дресслер со счетом 21:15, 16:21, 17:15.
Третьими стали Николас Капогроссо и Хулиан Амадо Асаад из Аргентины, победившие представителей Литвы Арнас Румшевичюс/Лукас Каждайлис - 21:17, 21:19.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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