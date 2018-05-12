12.05.2018 20:17
Пляжный волейбол
Российский дуэт Крамаренко/Мыськив вышел в полуфинал этапа Мирового тура
Российские волейболисты-пляжники Александр Крамаренко и Тарас Мыськив пробились в 1/2 финала этапа Мирового тура, который проходит в эти дни в Таиланде.
В четвертьфинальном матче Крамаренко и Мыськив со счетом 2-1 (22:24, 21:18, 16:14) обыграли японский дуэт Кацухиро Сиратори/Юя Агэба.
За выход в финал россияне 13 мая поспорят с другой японской парой - Юсукэ Исидзима/Ткакуми Такахаси.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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