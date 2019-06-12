Инна Степанова, фото STUDIO 21

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в четвертьфинал ЧМ и получила лицензию на ОИ

Женская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по стрельбе из лука, который проходит в эти дни в голландском городе Хертогенбос. За выход в полуфинал Инна Степанова, Елена Осипова и Ксения Перова сразятся с командой Южной Кореи.



