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12.06.2019 22:36
Инна Степанова, фото STUDIO 21
Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в четвертьфинал ЧМ и получила лицензию на ОИ
Женская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по стрельбе из лука, который проходит в эти дни в голландском городе Хертогенбос. За выход в полуфинал Инна Степанова, Елена Осипова и Ксения Перова сразятся с командой Южной Кореи.

Таким образом сборная России получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио. Также на турнир квалифицировались представительницы Белоруссии, Украины, Китая, Германии, Великобритании, Южной Кореи и Тайваня.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/12/111240.html
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