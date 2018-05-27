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27.05.2018 10:30
Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru
Россиянка Перова стала победительницей этапа Кубка мира по стрельбе из лука
Российская спортсменка Ксения Перова завоевала золото этапа Кубка мира по стрельбе из классического лука, который проходит в эти дни в турецкой Анталье.

В финале Перова одержала победу над Чхан Хе Чжин из Южной Кореи со счетом 6:5 после перестрелки. Бронзовым призером стала Лэй Чэньин из Тайваня.

Россиянки Виктория Будаева и Саяна Цыремпилова завершили борьбу на стадии 1/32 финала, Инна Степанова – на стадии на 1/8 финала.
Города:
Анталья
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/27/110948.html
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