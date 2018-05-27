Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru

Россиянка Перова стала победительницей этапа Кубка мира по стрельбе из лука

Российская спортсменка Ксения Перова завоевала золото этапа Кубка мира по стрельбе из классического лука, который проходит в эти дни в турецкой Анталье.





В финале Перова одержала победу над Чхан Хе Чжин из Южной Кореи со счетом 6:5 после перестрелки. Бронзовым призером стала Лэй Чэньин из Тайваня.



