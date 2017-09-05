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05.09.2017 11:53
Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru
Ксения Перова завоевала серебро в Финале КМ по стрельбе из классического лука
Россиянка Ксения Перова стала второй в Финале Кубка мира по стрельбе из классического лука, который проходил в минувшие выходные в итальянской столице Риме.

В финале соревнований российская спортсменка уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7. 

Тройку призеров замкнула еще одна представительница Южной Кореи Чхан Хе Джин, которая в матче за третье место победила Тан Я-Тинг из Тайваня со счетом 7:3.
Города:
Рим
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/05/110657.html
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