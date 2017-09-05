05.09.2017 11:53
Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru
Ксения Перова завоевала серебро в Финале КМ по стрельбе из классического лука
Россиянка Ксения Перова стала второй в Финале Кубка мира по стрельбе из классического лука, который проходил в минувшие выходные в итальянской столице Риме.
В финале соревнований российская спортсменка уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7.
Тройку призеров замкнула еще одна представительница Южной Кореи Чхан Хе Джин, которая в матче за третье место победила Тан Я-Тинг из Тайваня со счетом 7:3.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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