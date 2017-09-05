Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru

Ксения Перова завоевала серебро в Финале КМ по стрельбе из классического лука

Россиянка Ксения Перова стала второй в Финале Кубка мира по стрельбе из классического лука, который проходил в минувшие выходные в итальянской столице Риме.





В финале соревнований российская спортсменка уступила Ки Бо Бэ из Южной Кореи со счетом 1:7.



